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Трамп: Германия будет зависима от России из-за «Северного потока — 2»
25.09.2018 20:52
Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России, передает Reuters.
«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс», — сказал Трамп.
Он также похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты, не связанные с Россией.
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