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Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного ущерба»
25.09.2018 20:53
Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство, сообщает Swissinfo.ch.
Отказ в Швейцарии объяснили тем, что пребывание Абрамовича в стране нежелательно "в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба".
Летом 2016 года Роман Абрамович подал ходатайство о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале.
Ранее Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил иск российского бизнесмена Романа Абрамовича с требованием обязать местные СМИ удалить информацию о его попытке получить вид на жительство в стране.
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