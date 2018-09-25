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Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за «репутационного ущерба»


25.09.2018   20:53
Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство, сообщает Swissinfo.ch.

Отказ в Швейцарии объяснили тем, что пребывание Абрамовича в стране нежелательно "в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба".

Летом 2016 года Роман Абрамович подал ходатайство о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале.

Ранее Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил иск российского бизнесмена Романа Абрамовича с требованием обязать местные СМИ удалить информацию о его попытке получить вид на жительство в стране.






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