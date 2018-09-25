Главная прокуратура распространяет информацию о проверке типографии «Палитрамедиа»

25.09.2018 21:27 Главная прокуратура распространяет информацию в связи с посещением представителями прокуратуры типографии «Палитрамедиа» (ООО «Колорпак) и причинах истребования финансовой документации.



Как сообщают в Главной прокуратуре, это связано с начатым в ведомстве расследованием по поводу возможных фактов растраты отдельными публичными должностными лицами государственных денежных средств в крупном размере с использованием должностного положения в рамках государственной программы «Производи в Грузии».



«Управление по уголовному преследованию коррупционных преступлений Главной прокуратуры Грузии проводит расследование по уголовному делу в связи с возможными фактами растраты отдельными публичными должностными лицами принадлежащих государству денежных средств в крупном размере с использованием должностного положения в рамках государственной программы «Производи в Грузии» с признаками преступления, предполагаемого «г» подпунктом второй части и «б» подпунктом третей части статьи 182 УК Грузии.



Из существующих в деле материалов выясняется, что ООО «Колорпак» в рамках государственной программы «Производи в Грузии», на основании договора, оформленного 15 декабря 2014 года, получило кредит в размере 1 600 000 долларов США. Целевое софинансирование начисленной по кредиту годовой процентной ставки в течение 24 месяцев осуществлялось из государственного бюджета.

С целью изучения механизмов выдачи кредита и в дальнейшем мониторинга его расходования, Тбилисский городской суд на основании ходатайства прокуратуры выдал постановление об изъятии документации, отображающей правовую, бухгалтерскую, финансовую и экономическую деятельность ООО «Колорпак». Судебное постановление компании было передано для исполнения 24 сентября текущего года.

Тут же отмечаем, что целью изъятия у компании документации, связанной с получением денежных средств в рамках программы «Производи в Грузии» является лишь изучение мониторинга расходования средств, полученных посредством этой программы, и ООО «Колорпак» не ограничивается возможность деятельности.



О результатах расследования общественность будет дополнительно извещена», - говорится в информации, распространенной прокуратурой.



Как известно, «Палитрамедиа» сегодня распространила заявление, в котором говорится, что 24 сентября в типографию «Палитрамедиа» (ООО Колорпак») вошли следователи Главной прокуратуры и потребовали «полную правовую, бухгалтерскую, финансовую и экономическую документацию (оригиналы) с 01.01.14 по 11.09.18 включительно и корреспонденцию предприятия (оригиналы) за этот же период» - цитата и постановления.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

