Президент Еврокомиссии положительно оценивает тенденции в процессе визалиберализации с Грузией

25.09.2018 22:45 «Евросоюз приветствует позитивные тенденции в направлении визовой либерализации и прогресса достигнутого Грузией на пути евроинтеграции», — заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, которая состоялась сегодня в Нью-Йорке, в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Президент Еврокомиссии высоко оценил текущие демократические, экономические и политические реформы в стране. Особое внимание было уделено дорожной карте интеграции Грузии в ЕС, успешной имплементации соглашения о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, а также роли беспрецедентного формата высокого уровня с ЕС, первая встреча в рамках которого состоится в ноябре в Брюсселе при председательстве президента Еврокомиссии и премьер-министра Грузии.



Стороны также говорили о ситуации на оккупированных территориях Грузии и о депопуляции этих регионов, что президент Еврокомиссии назвал очень печальным.



Жан-Клод Юнкер дал положительную оценку миротворческой инициативе правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему» и подтвердил решительную поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета страны.















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