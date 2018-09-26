Порошенко передаст в ООН ноту о прекращении «дружбы» с РФ

26.09.2018 11:02 Президент Петр Порошенко сегодня, 26 сентября, празднует свой 53-й день рождения и именно в этот день передаст Генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу дипломатическую ноту о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Россией.





Об этом написал первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.





“Сегодня ДР Президента. Свой день рождения он встречает на работе. 26 сентября он выступит на сессии Генассамблеи ООН и передаст Генсеку Антонио Гуттерешу дипломатическую ноту о непродлении Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ”, - отметила парламентарий.





Геращенко также напомнила, что на посту Президента Порошенко удалось сформировать антипутинскую коалицию, и заверила, что он продолжает делать все для восстановления территориальной целостности Украины.

















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