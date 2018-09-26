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Премьер-министр Грузии встречается с мировыми лидерами в Нью-Йорке


26.09.2018   11:27
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провел ряд встреч на высоком уровне в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сессия ГА ООН проходит 18-27 сентября и в ней участвуют сотни руководителей государств, официальных лиц и представителей гражданского общества.

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом 24 сентября премьер-министр Грузии, наряду с другими вопросами, рассказал о формате Женевских международных дискуссий.

В сообщении ООН об этой встрече, генеральный генеральный секретарь призвал участников Женевских международных дискуссий и Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, «проявить политическую волю и гибкость» для сохранения и обновления формата дискуссий, и в то же время, подчеркнул значение больше вовлеченности населения Абхазии и Цхинвальского региона.

24 сентября премьер-министр Грузии встретился с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини. По информации пресс-службы Мамуки Бахтадзе, лидеры приветствовали прогресс страны на пути европейской интеграции, а также реализацию Соглашения об ассоциации.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Бахтадзе встретился со своими болгарским и эстонским коллегами, а также с исполняющим обязанности исполнительного директора корпорации «Вызовы тысячелетия» Броком Биерманном. Премьер-министр также выступил на Саммите мира Нельсона Манделы.

Мамука Бахтадзе 16-27 сентября с официальным визитом посещает США. На прошлой неделе он уже провел ряд встреч на высшем уровне в Вашингтоне. В Нью-Йорке он выступит на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также отправится на прием, организованный президентом США Дональдом Трампом.


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