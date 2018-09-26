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Стивен Сигал захотел стать губернатором российского Приморья


26.09.2018   11:28
Голливудский актер Стивен Стигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», передает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

«По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Заявление актера вызвало овации зала, отмечает агентство.

В начале августа МИД России взял на работу Стивена Сигала. На безвозмездной основе он будет заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Позже в том же месяце актер зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. На следующий день они обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По рекомендации Центризбиркома России избирательная комиссия Приморского края признала итоги голосования недействительными. Новые выборы должны состояться через три месяца.

«Лента.ру»





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