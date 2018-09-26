Мамука Бахтадзе и глава МИД ОАЭ обсудили активизацию двухстороннего экономического сотрудничества

26.09.2018 11:31 Активизацию экономических отношений и углубление сотрудничества в многосторонних форматах обсудили премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян на встрече, которая прошла в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.



По информации пресс-служба премьер-министра, было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество и реформы в Грузии. Была отмечена благоприятная инвестиционная среда в Грузии. Премьер-министр обратил внимание на лидирующие позиции Грузии в международных рейтингах и заявил, что правительство приветствует растущий интерес инвесторов из ОАЭ.



После встречи между министерствами иностранных дел Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов был оформлен меморандум. Документ подписали Давид Залкалиани и Абдалла бен Заед Аль Нахайян.















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