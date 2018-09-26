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Бахтадзе: Грузия является блестящим примером демократической и экономической трансформации


26.09.2018   12:37
Правительство Грузии будет первым, кто внедрит философию бизнеса с высокими этическими стандартами, — документ выражения интересов на эту тему сегодня был оформлен в Нью-Йорке в рамках визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.

Документ от имени правительства Грузии подписал министр иностранных дел Давид Залкалиани, а со стороны Grace Farms Foundation – президент Шерон Прайнс.

На мероприятии, в котором участвовали первый лица ведущих инвестиционных компаний, была подчеркнута благоприятная бизнес-среда в Грузии и отмечено, что внедрение более высоких этических стандартов в Грузии придаст совершенно другую привлекательность ведению бизнеса в Грузии, и в то же время, увеличит интерес транснациональных компаний, что является предпосылкой для привлечения большего количества иностранных инвестиций.

Премьер-министр говорил о ведущих позициях Грузии в различных международных рейтингах и отметил, что наша страна является передовым реформатором, и все больше и больше стран заинтересованы в обмене опытом успешных реформ.

«Грузия является блестящим примером демократической и экономической трансформации», — заявил Мамука Бахтадзе.

Оформить меморандум о взаимопонимании с Grace Farms Foundation о внедрении высших этических стандартов в бизнес Грузии планируется в конце октября в Тбилиси.






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