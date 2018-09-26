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Россия не оставляет попыток проложить еще один путь в Грузию


26.09.2018   13:06
Строительство дороги из Чечни в Грузию может быть продолжено, заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

По его мнению, вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения будет прорабатываться Росавтодором, а строительство магистрали может быть продолжено после достижения соглашения между двумя странами.

«Есть перспективы, мы прорабатываем вопрос включения этой дороги в перечень магистральной инфраструктуры, там также есть два мостовых сооружения», - отметил Старовойт на открытии моста в селе Янди.

В свою очередь, глава Чеченской Республики отметил важность строительства трассы для развития северокавказского региона.

«Мы всегда готовы, как только скажет руководство, проложим несколько километров дороги в сторону Грузии», - заявил Рамзан Кадыров.

Автодорога из Итум-Калинского района Чечни должна была связать Россию и Грузию давно, однако ее строительство 20 лет назад заморозила Грузия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь неоднократно отмечал важность строительства трассы для северокавказского региона.






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