Россия не оставляет попыток проложить еще один путь в Грузию

26.09.2018 13:06 Строительство дороги из Чечни в Грузию может быть продолжено, заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.



По его мнению, вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения будет прорабатываться Росавтодором, а строительство магистрали может быть продолжено после достижения соглашения между двумя странами.



«Есть перспективы, мы прорабатываем вопрос включения этой дороги в перечень магистральной инфраструктуры, там также есть два мостовых сооружения», - отметил Старовойт на открытии моста в селе Янди.



В свою очередь, глава Чеченской Республики отметил важность строительства трассы для развития северокавказского региона.



«Мы всегда готовы, как только скажет руководство, проложим несколько километров дороги в сторону Грузии», - заявил Рамзан Кадыров.



Автодорога из Итум-Калинского района Чечни должна была связать Россию и Грузию давно, однако ее строительство 20 лет назад заморозила Грузия.



Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь неоднократно отмечал важность строительства трассы для северокавказского региона.















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