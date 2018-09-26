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Прокуратура: Проверки Palitra Media связаны с делом о возможных растратах госсредств


26.09.2018   13:08
Проверки в издательстве «Колорпарк», принадлежащего холдингу Palitra Media, связаны с делом о возможных растратах государственных средств. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе Главной прокуратуры страны.

О начале проверок в Palitra Media сообщили накануне. По словам представителей холдинга, следователи потребовали предоставить оригиналы документов и корреспонденции издательства от 1 января 2014 года по 11 сентября текущего года в рамках неизвестного им дела. При этом, у сотрудников прокуратуры имелось решение суда.

По данным прокуратуры, проверка касается льготного кредита, полученного издательством в рамках государственной программы «Производи в Грузии». На основании договора, оформленного 15 декабря 2014 года, «Колорпак» получил кредит в размере 1,6 миллиона долларов. Целевое софинансирование начисленной по кредиту годовой процентной ставки в течение 24 месяцев осуществлялось из государственного бюджета, сообщили в прокуратуре.

Следствие намерено проверить «механизмы выдачи кредита», а также осуществить «мониторинг его траты». Для этого Тбилисский городской суд выдал постановление на изъятие документации о экономической деятельности «Колорпака».

В ведомстве отмечают, что начатое дело никак не повлияло на работу издательства.






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