Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность НАТО из-за российского военного вмешательства в Грузии и Украине перед встречей с Сергеем Лавровым

26.09.2018 14:12 Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность НАТО из-за российского военного вмешательства в Грузии и Украине перед встречей с Сергеем Лавровым



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью с Associated Press выразил обеспокоенность из-за военного вмешательства России в Грузии и Украине. Столтенберг также обеспокоен и усилением ВМС России в восточном Средиземноморье.



При этом глава Североатлантического альянса отметил, что с Россией нужны более конструктивные отношения.



«Когда у нас имеются серьезные разногласия, когда мы видим растущее напряжение, а у наших границ увеличивается число военных, то ведение диалога становится ещё более важным», — заявил Столтпенберг перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоится в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Столтенберг считает, что улучшение коммуникации между НАТО и Россией будет способствовать разрядке напряженности.



Отвечая на вопрос об евроатлантических устремлениях Украины, он сказал, что НАТО не нужно разрешение России для принятия Киева в свои ряды.



По словам Столтенберга, он хочет избежать «холодной войны». Как отметил Столтенберг, он беседовал с Сергеем Лавровым в связи с обеспокоенностью НАТО из-за агрессивных действий России за пределами своих границ.















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