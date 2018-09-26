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Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность НАТО из-за российского военного вмешательства в Грузии и Украине перед встречей с Сергеем Лавровым


26.09.2018   14:12
Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность НАТО из-за российского военного вмешательства в Грузии и Украине перед встречей с Сергеем Лавровым

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью с Associated Press выразил обеспокоенность из-за военного вмешательства России в Грузии и Украине. Столтенберг также обеспокоен и усилением ВМС России в восточном Средиземноморье.

При этом глава Североатлантического альянса отметил, что с Россией нужны более конструктивные отношения.

«Когда у нас имеются серьезные разногласия, когда мы видим растущее напряжение, а у наших границ увеличивается число военных, то ведение диалога становится ещё более важным», — заявил Столтпенберг перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоится в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Столтенберг считает, что улучшение коммуникации между НАТО и Россией будет способствовать разрядке напряженности.

Отвечая на вопрос об евроатлантических устремлениях Украины, он сказал, что НАТО не нужно разрешение России для принятия Киева в свои ряды.

По словам Столтенберга, он хочет избежать «холодной войны». Как отметил Столтенберг, он беседовал с Сергеем Лавровым в связи с обеспокоенностью НАТО из-за агрессивных действий России за пределами своих границ.






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