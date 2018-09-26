Нацвлишвили: Это политическая расправа над действующим президентом

26.09.2018 14:53 Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили прокомментировала начало обсуждения поправок к закону «О Специальной службе государственной охраны». По ее словам, это политическая расправа над действующим президентом и предупреждение следующим президентам, что их безопасность будет зависеть от доброй воли правительства.



«По действующему законодательству государство обязано обеспечивать безопасность действующего и бывшего президента при помощи Специальной службы государственной охраны, но готовятся поправки, которые лишат экс-президентов такой гарантии, а назначение охраны будет зависеть не от закона, а от доброй воли правительства.



Это принципиально неправильное изменение, когда дело касается главы государства, который также является верховным главнокомандующим, высшим политическим лицом и ему требуются наивысшие гарантии защиты. Очевидно, что исходя из контекста и времени подготовки поправок, это является политической расправой над действующим президентом и предупреждением следующим президентам, что их безопасность будет зависеть от доброй воли правительства», - заявила Анна Нацвлишвили.



Напомним, что в обязанности Специальной службы государственной охраны больше не будет входить пожизненной обеспечение президента пожизненной персональной охраной.

















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