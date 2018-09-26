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Google, Facebook, Twitter объединились в борьбе с фейковыми новостями


26.09.2018   15:38
Google, Facebook, Twitter и другие технические и рекламные компании взяли на себя обязательство воплощать новые меры и инвестировать в технологии для борьбы с распространением фейковых новостей в сети в Европе, передает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, специальный альянс, в состав которого входят компании Mozilla Corp и другие рекламные организации, представят свой кодекс поведения Европейской комиссии.

Раньше компании призывали представить план относительно того, как сократить распространение фейковых новостей в интернете, если им не удастся уменьшить уровень дезинформации. Отмечается, что предложение поступило на фоне давления США и Евросоюза на поддерживаемые Россиией компании, которые распространяли дезинформацию в интернете для влияния на выборы президента США в 2016 году и голосование по Brexit в Великобритании.

В частности, согласно плану, компании будут инвестировать в продукты, технологии и программы, которые помогают людям в Европе принимать решения, когда они сталкиваются с новостями в интернете и определить приоритет аутентичной информации в рейтингах поиска.

Сообщается, что европейские чиновники намерены предотвратить повторение проблемы накануне выборов в ЕС следующей весны.






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