В госструктурах Грузии процветает непотизм

26.09.2018 15:45 Из 6500 госчиновников руководящего ранга, назначенных в условиях нынешней власти, лишь 69 были набраны в результате победы в конкурсе – таковы результаты исследования, проведенного неправительственной организацией «Международная прозрачность».



Эксперты выяснили, что принцип подбора кадров по конкурсу почти не используется, и в особенности – чем выше должность.



«После прихода в власти в 2012 году, «Грузинская мечта» провела массовую чистку в государственных структурах и на освободившиеся мечта новые сотрудники были назначены преимущественно без проведения конкурса, в основном по партийному или личному признаку» говорится в отчете.



Иногда незаконному назначению не мешают даже судебные решения – зафиксированы немало случаев, когда освобожденные сотрудники добивались постановления суда о восстановлении в должности, однако такие решение почти никогда не выполняются.



По данным «Международной прозрачности», в 2012 году, после смены власти, из госструктур были уволены 5000 человек.



Критически был оценен 2014 год, когда после избрания нового мэра, были уволены сотни сотрудников, на места которых были назначены лица, приближенные к правящей партии.



Оппозиция и неправительственный сектор уже многие годы говорят о том, что на госслужбе в Грузии процветает непотизм, в результате чего система проведения конкурсов для принятия на работу практически не работает.



Правящая партия же все эти годы категорически отрицает существование такой проблемы.















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