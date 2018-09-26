США не признают и никогда не признают российскую агрессию Крыма - официальная позиция США

26.09.2018 16:18 Представитель США по Украине Курт Волкер вручил президенту Украины Петру Порошенко копию декларации с позицией Штатов по поводу аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую агрессию Крыма», — заявил Волкер.



По словам представителя США, декларация схожа с той, которая была принята в 1940 году по поводу непризнания оккупации Советским Союзом балтийских стран.



Напомним, что на саммите ООН президент Украины поставил на место российского журналиста, отказавшись отвечать на его вопрос.















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