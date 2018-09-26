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Патриархия Грузии опубликовала слова Трампа о наркотиках


26.09.2018   16:34
Патриархия Грузинской православной церкви опубликовала на своем официальном сайте заявление президента США Дональда Трампа, сделанное на полях Генассамблеи ООН. Речь идет о его призыве к мировому сообществу вести совместную борьбу с наркотиками.

«Эта проблема касается всех наций. Наркотики уносят жизни огромного количества людей в США и во всем мире. Если мы будем действовать сообща, мы спасем множество жизней в разных уголках планеты. Сегодня я даю обещание, что мы будем вместе бороться с этой угрозой».

Грузинские СМИ сразу же обратили внимание на тот факт, что события из мирской жизни, включая международные и политические, на сайте грузинской Патриархии, как правило, никогда не освещаются. Предположительно, публикация заявления Дональда Трампа связана с дебатами вокруг возможной легализации производства и экспорта марихуаны в Грузии. Церковь заняла довольно жесткую позицию по этому вопросу, потребовав отозвать соответствующий законопроект.






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