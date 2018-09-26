|
|
Патриархия Грузии опубликовала слова Трампа о наркотиках
26.09.2018 16:34
Патриархия Грузинской православной церкви опубликовала на своем официальном сайте заявление президента США Дональда Трампа, сделанное на полях Генассамблеи ООН. Речь идет о его призыве к мировому сообществу вести совместную борьбу с наркотиками.
«Эта проблема касается всех наций. Наркотики уносят жизни огромного количества людей в США и во всем мире. Если мы будем действовать сообща, мы спасем множество жизней в разных уголках планеты. Сегодня я даю обещание, что мы будем вместе бороться с этой угрозой».
Грузинские СМИ сразу же обратили внимание на тот факт, что события из мирской жизни, включая международные и политические, на сайте грузинской Патриархии, как правило, никогда не освещаются. Предположительно, публикация заявления Дональда Трампа связана с дебатами вокруг возможной легализации производства и экспорта марихуаны в Грузии. Церковь заняла довольно жесткую позицию по этому вопросу, потребовав отозвать соответствующий законопроект.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна