НПО призывают Прокуратуру отреагировать на предполагаемые коррупционные сделки

26.09.2018 17:23 В связи с распространенными в последнее время в СМИ скрытыми записями, которые отражают предполагаемое участие должностных лиц в коррупционных сделках, неправительственные организации призывают Прокуратуру Грузии отреагировать надлежащим образом.



Заявление НПО последовало за распространенными в СМИ скрытыми аудиозаписями, в которых речь идет о распределении долей табачного рынка, урегулировании финансовых проблем Omega Group взамен на сумму и о финансировании правящей партии. Согласно записям, о предполагаемых коррупционных сделках могли быть информированы и высокодолжностные лица.



Одна из последних аудиозаписей была опубликована 24 сентября телекомпанией «Рустави-2». В записи, предположительно один из акционеров «Тбилисского табака» Ираклий Чубинишвили беседует с учредителем Omega Group Зазой Окуашвили о скрытой схеме, согласно которой производится финансирование правящей партии со стороны производителей табачных изделий. В частности, записи слышно, что с каждой проданной пачки сигарет грузинские и иностранные производители табачных изделий на счет правящей партии перечисляют 2,5 тетри (около 1 цента США).

В опубликованном 25 сентября заявлении, которое подписали 11 НПО, говорится, что опубликованные аудиозаписи содержат «признаками тяжкого коррупционного преступления» и «оглашает факты, содержащие требования незаконной передачи имущества». По их оценке, несмотря на то, что подлинность записей «еще не изучена», то, что власти пока еще не отреагировали на эти материалы надлежащим образом, вызывает «обеспокоенность».



«Комментарии некоторых представителей власти в связи с этими материалами вынуждают нас думать, что они не осознают серьезность этой проблемы», — говорится в заявлении НПО.



По оценке НПО, «исходя из важности вопроса и серьезности обвинений», а также принимая во внимание, что в записях вырисовываются имена высокопоставленных чиновников и признаки вовлеченности в различных ветвей власти в коррупции, положение требует немедленного реагирования.



Неправительственные организации призывают следственные органы к расследованию этого дела. В то же время, они обращаются к Службе государственного аудита с рекомендацией изучить вопрос «предполагаемого финансирования незаконным путем» правящей политической партии.



Вскоре после заявления НПО Прокуратура Грузии также опубликовала ответное заявление. По разъяснению следственного органа, в связи с распространенными в СМИ аудиозаписями Прокуратура начала расследование 12 сентября, и к этому уголовному делу «добавились все те аудиозаписи, которые в ходе следствия были опубликованы различными СМИ».



По заявлению Прокуратуры, для выявления подлинности аудиозаписей, запрошенных у различных СМИ, и идентификации участвующих в них лиц назначены соответствующие экспертизы и идет процесс опроса лиц, чьи голоса предположительно слышны в записях.



Распространение скрытых аудиозаписей вызвало критику со стороны оппозиционных партий в отношении властей. В Едином национальном движении заявляют, что табачный рынок не единственная сфера, откуда тайными путями происходит финансирование правящей партии. «Мы знаем о подобных случаях и в связи с импортерами нефти, и мы видим, как растут цены на топливо… Кроме того, большие деньги вытекают из газового сектора и от всех тех тендеров, в которых участвуют приближенные к власти компании», — сказал депутат Роман Гоциридзе от ЕНД.



По заявлению кандидата в президенты от Европейской Грузии Давида Бакрадзе, «реакция властей показывает только то, что были ли это отдельные политические должностные лица, кто делал это от имени всей власти, или была это вся власть, которая была вовлечена в элитную коррупцию, вымогательство денег и системном преступлении такого типа».



В Грузинской мечте категорически исключают участие представителей правящей команды в коррупционных сделках. По заявлению председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, некоторые группы умышленно осуществляют дискредитацию Грузинской мечты. «Прежде всего, в наших интересах, чтобы те силы, которые привыкли к таким вещам, получили ответ от следствия», — заявил он.



Распространение скрытых записей началось после того, как сотрудники телекомпании «Ибериа» обвинили власти в давлении на канал и искусственном создании проблем компании Omega Group, которая является главным спонсором телекомпании.

О событиях, развивающихся вокруг компании Omega Group рассказал в эфире телекомпании «Ибериа» учредитель этих компаний Заза Окуашвили, который обвинил власти в «вымогательстве, рэкете и отмывании денег».



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