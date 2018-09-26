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Бывшым президентам и премьерам госохрану сохранят лишь на год


26.09.2018   17:32
По истечению срока полномочия президенту и премьер-министру Грузии охрана будет сохраняться лишь на один год, это правило будет распространяться также на бывших президентов и премьеров. Об этом заявил в парламенте глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

"В законе есть коллизия между пунктами один прима и четыре. Согласно первому прима пункту, после прекращения полномочий президенту Грузии и членам его семьи сохраняется государственная охрана до кончины президента.

Между тем по четвертому пункту, государственному должностному лицу, и в том числе президенту Грузии, по прекращению срока полномочий назначается охрана по решению правительства Грузии. Это являлось коллизией, один пункт гласил, что охрана сохраняется, а другой - что назначается по решению правительства.

Мы внесли новый проект по четвертому пункту, премьер-министру и президенту Грузии охрана сохраняется сроком на год после истечения срока полномочия"- отметил Чубинидзе.

"Председателя парламента, премьера, и президента не следует содержать за счет налогоплательщиков"- заявил 8 сентября в эфире "Хроники" председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

7 сентября Служба государственной охраны пояснила поправки к "Закону о государственной охране".

Правительство представило законопроект на рассмотрение парламенту 5 августа.

По пояснению службы, одной из главных целей инициирования нового законопроекта является максимально рациональное использование человеческих и материальных ресурсов Специальной службы государственной охраны.







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