Бывшым президентам и премьерам госохрану сохранят лишь на год

26.09.2018 17:32 По истечению срока полномочия президенту и премьер-министру Грузии охрана будет сохраняться лишь на один год, это правило будет распространяться также на бывших президентов и премьеров. Об этом заявил в парламенте глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.



"В законе есть коллизия между пунктами один прима и четыре. Согласно первому прима пункту, после прекращения полномочий президенту Грузии и членам его семьи сохраняется государственная охрана до кончины президента.



Между тем по четвертому пункту, государственному должностному лицу, и в том числе президенту Грузии, по прекращению срока полномочий назначается охрана по решению правительства Грузии. Это являлось коллизией, один пункт гласил, что охрана сохраняется, а другой - что назначается по решению правительства.



Мы внесли новый проект по четвертому пункту, премьер-министру и президенту Грузии охрана сохраняется сроком на год после истечения срока полномочия"- отметил Чубинидзе.



"Председателя парламента, премьера, и президента не следует содержать за счет налогоплательщиков"- заявил 8 сентября в эфире "Хроники" председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



7 сентября Служба государственной охраны пояснила поправки к "Закону о государственной охране".



Правительство представило законопроект на рассмотрение парламенту 5 августа.



По пояснению службы, одной из главных целей инициирования нового законопроекта является максимально рациональное использование человеческих и материальных ресурсов Специальной службы государственной охраны.

















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