Иванишвили и Кумсишвили могут вызвать на дознание в Лондон

26.09.2018 18:17 Бидзину Иванишвили и Дмитрия Кумсишвили, и всех персон, фигурирующих в скрытых записях, предположительно, вызовут на дознание в Лондон. Президент "Омега группы" подал иск в Лондонский суд, сообщает "Рустави 2".



Между тем, прежде чем внести иск в Лондонский суд, Зазу Окуашвили вызвали на допрос в прокуратуру Грузии.



Вопросы к президенту "Омега группы" были связаны с давлением на бизнес, попыткой отобрать телекомпанию "Иберия", и теми фактами, о которых идет разговор в скрытых записях, обнародованных в последние несколько недели.



В следственном ведомстве ждут также одного из главных фигурантов записей, Ираклия Чубинишвили.



На допрос также вызвали директоров трех компаний, входящих в "Омега группу". По их словам, они явятся в следственное ведомство 27 сентября. По заявлению их адвоката, их подзащитные поставлены в неравные условия.



"Будто бы мы, руководство и директор "Омега группы" не явились в прокуратуру. В связи с этим удивляет тот факт, что допрос Левана Кипиани, который продолжался всего несколько мнут, ему, по моей информации, примерно неделей раньше сообщили, чтобы явился в прокуратуру. А также Вано Чхартишвили за несколько дней раньше сообщили об этом, а что касается директоров "Омега группы", им сообщили вчера вечером. Им передали эти уведомления вчера, во вторую половину дня. Мы не просили тянуть время, отложить допрос, мы просили один-два дня, чтобы суметь физически прийти исходя из судебных процессов"- заявил адвокат Георгий Панцулая.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

