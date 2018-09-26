Гия Хухашвили советует спикеру парламента лечиться

26.09.2018 19:18 Это уже болезнь, заболевание, настолько абсурдны его заявления - так политолог Гия Хухашвили отозвался на вчерашнее выступление председателя парламента Ираклия Кобахидзе в передаче "Реакция" на канале "пирвели".



Заявление Ираклия Кобахидзе о том, что якобы никто не помнит Георгия Маргвелашвили до 2012 года, Хухашвили называет наглым, и задает вопрос - г«де был сам Кобахидзе и его "братство" в тот период?».



"Сам смотрел из кустов, и из тех кустов не было видно, где был, и что делал Маргвелашвили… Я не понял, что этот юноша говорит, несет какую-то чепуху с комсомольской наглостью. Пусть погуглит, что делал Маргвелашвили. Где был он сам, где были его друзья, Зардиашвили, Мдинарадзе… Где они были, когда исполняли Мише Саакашвили всякую грязь, и человек с этой грязью в прошлом позволяет себе говорить такую грязь… Пусть о себе подумает, идет и лечится… Сам он ничего не делал, кроме как сидеть в кустах … Он что, правда думает, что он председатель парламента что ли, что раз за ним бегают два человека охраны, его не побьют? Бессовестный"- сказал Гия Хухашвили в эфире передачи "Новости дня" телекомпании "ТВ Пирвели".

















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