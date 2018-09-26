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Паата Бурчуладзе требует отставки правительства Грузии


26.09.2018   19:24
Я требую отставки правительства, эти вредители должны уйти, об этом всемирно известный оперный певец и лидер одной из грузинских политических партий Паата Бурчуладзе заявил на акции перед парламентом.

Паата Бурчуладзе присоединился к акции Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили.

«Я думаю, что каждый обязан хотя бы раз в день прийти сюда, несмотря на то, есть ли время стоять здесь, потому что тут непрекращающаяся панихида. Это панихида не только отцов умерших детей, но и панихида правосудия Грузии», — заявил Бурчуладзе.

По его словам, пока находится в Грузии он каждый день будет приходить на акцию хотя бы на пять минут.

«Не могу сказать, что смогу находиться тут часами, так как необходимо присмотреть на фондом «Иавнана». И там такой же террор, как и здесь. Я не поддерживаю требования Зазы, я требую отставку правительства. Это обязательно. Эти вредители должны уйти», — сказал Паата Бурчуладзе.






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