Премьер-министр выступит на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

26.09.2018 19:31 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 27 сентября выступит с речью на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Как сообщают в администрации правительства, глава правительства обратится к участникам генеральных дебатов на грузинском языке. По их информации, премьер будет говорить о приоритетах внешней и внутренней политики Грузии, проведенных в стране реформах и имеющихся в регионе вызовах.



Мамука Бахтадзе участвует в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с 24 сентября. В рамках рабочего визита премьер обратился с речью к участникам Саммита мира памяти Нельсона Манделы, а также провел двусторонние встречи на высоком уровне с лидерами Евросоюза, первыми лицами разных стран, генеральным секретарем ООН, представителями международных организаций и бизнеса.















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