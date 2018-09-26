Грузия и ЕС обсуждают региональное развитие на конференции

26.09.2018 20:03 21 сентября Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии организовало международную конференцию для обсуждения последних достижений и перспектив политики регионального развития в стране.



Региональная политика в Грузии в настоящее время набирает обороты в качестве важной области сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Единой платформы поддержки 2017-2020 годов, которые определяют приоритеты поддержки ЕС в Грузии.



В ходе мероприятия были обсуждены результаты Программы регионального развития страны на 2015-2017 годы, а также программа на 2018-2021 годы. Участники также рассмотрели концепцию пилотной комплексной программы регионального развития, поддерживаемой ЕС, которая будет внедрена в четырех регионах Грузии (Качети, Имерети, Рача Лечуми и Гурия).



При поддержке ЕС в конференции приняли участие высокопоставленные представители правительства Грузии, Европейской Комиссии, видные исследователи и практические работники из Грузии и ряда стран ЕС, министерств, губернаторских ведомств, Представительства ЕС в Грузии, донорских организаций, присутствующих в стране, представителей гражданского общества и других заинтересованных сторон.















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