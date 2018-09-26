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Комиссии по коммуникациям не понравилась политическая реклама, направленная против Зурабишвили
26.09.2018 20:05
Национальная комиссия коммуникаций Грузии (GNCC) призывает телевидения, изъять из эфира рекламные ролики, "преследующие целью помешать выборам избирательного субъекта Саломе Зурабишвили".
По заявлению GNCC, о размещении этих видеороликов в эфире к комиссии обратился "Общественный вещатель". В ответе комиссии адресатом указан "Общественный вещатель", но как выясняется, письмо получили и частные телевещания.
Юрист телекомпании "Рустави 2" Тамта Мурадашвили обнародовала содержание письма.
В документе написано, что комиссия сочла, что три видеоролика нарушают требования "Закона Грузии о вещателе".
В частности, частью 5 статьи 63 "Закона о вещателе" запрещено любое участие в рекламе ведущего или журналиста новостей, общественно-политических и предвыборных программ.
По заявлению Национальной комиссии коммуникаций, в одном из спорных видеороликов использован отрывок из передачи "Реакция", где ведущая передачи задает вопрос кандидату в президенты. Исходя из этого, комиссия посчитала, что журналист участвует в рекламе.
В комиссии заявляют, что еще в одном видеоролике Зурабишвили упоминают предателем, что "нарушает моральные нормы, и порочит физическое лицо". По сообщению комиссии, этот видеоклип неэтичный, и соответственно является ненадлежащей рекламой, размещение которой запрещает пункт 2 статьи 63 "Закона о вещателе".
Касательно третьего видеоклипа, по мнению комиссии, видеоролик содержит выражения непристойного содержания, и противоречит части 4 статьи 56 того же закона.
Исходя из вышеизложенного, Национальная комиссия коммуникаций считает, что три видеоролика противоречат действующему законодательству, и вещатели должны изъять их из эфира.
Политическое объединение "Сила в единстве" считает решение комиссии цензурой.
"В этих рекламах мы просто цитируем то, что говорит госпожа Саломе Зурабишвили, и они считают, что в этих заявлениях есть похабные выражения порнографического содержания, и, исходя из этого, эту рекламу мы не должны слушать. Во-первых, это их оценка, во-вторых - это заявила она, кандидат "Грузинской мечты" Саломе Зурабишвили"- заявил на сегодняшней пресс-конференции Вашадзе.
По его же мнению, действие GNCC означает, что "Грузинская мечта" использует "все механизмы" против оппозиции.
"Вся государственная машина включилась против нас. Нам мешает ("Грузинская мечта") в проведении избирательной кампании. Напомню, что избирательная кампания это предложить народу, что ты собираешься сделать, и здесь у нас очень мощная программа. Второе - показать реальное лицо своего оппонента. "Грузинская мечта" испугалась этого реального лица, и превратила Национальную комиссию коммуникаций в часть своего штаба"- заявил Георгий Вашадзе.
Не согласна с решением комиссии также и юрист телекомпании "Рустави 2" Тамта Мурадашвили. По ее словам, телекомпания "Рустави 2" не собирается изымать из эфира эти видеоролики. В данном случае телекомпании может грозить предупреждение, или штраф Национальной комиссии коммуникаций.
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