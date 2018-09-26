Премьер-министр Грузии принял участие в официальном приеме от имени Дональда Трампа

26.09.2018 20:16 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял участие в официальном приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией Трамп в Нью-Йорке.



Официальный прием был устроен в честь руководителей делегаций государств, участвующих в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Это первый визит Мамуки Бахтадзе в США – пост премьер-министра Грузии он занял в июле 2018 года. С 17 сентября он находился в Вашингтоне, где провел встречи с советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.



С 23 сентября Бахтадзе переместился в Нью-Йорк, где успел встретиться с грузинскими студентами и ознакомить их с реформами образования в Грузии.



25 сентября Бахтадзе выступил в ООН на «Саммите мира», рассказав о мирной инициативе правительства «Шаг к лучшему будущему», разработанной при его предшественнике Георгии Квирикашвили.



Саммит ООН в Нью-Йорке посвящен памяти выдающегося южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделы.



Бахтадзе также продолжил работу в штаб-квартире ООН, где в рамках 73 сессии Генеральной ассамблеи провел встречи со своими болгарским и эстонским коллегами Бойко Борисовым и Юрием Ратасом.



Бахтадзе также провел переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и исполняющим обязанности исполнительного директора корпорации «Вызова тысячелетия» Броком Биерманом.















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