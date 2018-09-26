Прокуратура изъяла финансовую документацию у одной из компаний холдинга Палитрамедиа

26.09.2018 21:31 Главная прокуратура Грузии вошла в принадлежащую холдингу Палитрамедиа типографию «Колорпак» и изъяла принадлежащие компании финансовые документы с 2014 по 2018 год.



В сообщении Прокуратуры от 25 сентября говорится, что ведомство ведет расследование по коррупционному преступлению. А именно, в рамках государственной программы («Производи в Грузии») «о фактах возможной растраты государственных средств в крупных размерах с использованием отдельными публичными служащими своего служебного положения».



По информации прокуратуры, изъятие документации у компании касается изучения мониторинга расходования средств, полученных только по этой конкретной программой, и деятельность ООО «Колкорпак» не ограничивается.



В связи с этим 25 сентября заявление также было опубликовано холдингом Палитрамедиа, в котором говорится, что они полностью предоставили Прокуратуре затребованные документы. «Непонятно, чему служит и какой необходимостью обусловлено изъятие документации под корень», — говорится в заявлении.



Директор компании «Колорпак» Георгий Жоржолиани в передаче «360 градусов» на канале PalitraNews заявил, что софинансирование по государственной программе, аналогично его компании, также получили сотни других компаний и в течение первых двух лет государство и им помогало в выплате процентов.



«Я хочу зафиксировать факт, что все наши конкуренты или партнерские типографии и родственные компании использовали проект «Производи в Грузии» и развили свой бизнес», — заявил он.



100% акций ООО «Колорпак» принадлежат ООО «Колория», владельцем 41,4% доли которого является ООО «Квирис Палитра». В свою очередь, 75% «Квирис Палитра» принадлежит Ираклию Тевдорашвили, который, по информации СМИ, является двоюродным братом жены Димитрия Кумсишвили, бывшего министра экономики и устойчивого развития. По сообщениям СМИ, кредит ООО «Колорпак» в рамках государственной программы был выдан по лоббированию именно Кумсишвили.



В июле этого года объединение занимающихся следственной журналистикой журналистов «Факт» опубликовало исследование, в соответствии с которым, члены семей действующих и бывших высокодолжностных лиц Министерства экономики и устойчивого развития» использовали «государственные ресурсы для расширения своего бизнеса». В исследовании упоминается также компания «Колорпак».



После ухода с должности Дмитрий Кумсишвили неоднократно был вызван следственное ведомство для опроса, но какого конкретного вопроса касался опрос, Кумсишвили не говорил тогда со СМИ.















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