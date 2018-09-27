Кипрская церковь поддержала автокефалию Украины

27.09.2018 10:08 Предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II поддержал автокефалию Украины. Об этом говорится в заявлении на веб-странице посольства Украины в Республике Кипр.



«Архиепископ Кипра Хризостом II выразил поддержку Украине и подчеркнул право Украины иметь свою независимую церковь», – говорится в заявлении.



Во время встречи посла Украины в Республике Кипр Бориса Гуменюка и Архиепископа говорили и о российской агрессии.



Напомним, Вселенский патриарх несколько дней назад заявил, что украинская православная церковь получит автокефалию в ближайшее время.















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