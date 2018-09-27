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Премьер-министр Грузии провел встречу с прокурором Гаагского суда


27.09.2018   11:51
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Нью-Йорке встретился с прокурором Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Фату Бенсуда.

Как сообщают в пресс-службе премьера, на встрече речь шла о вопросах, связанных с расследованием российско-грузинской войны в августе 2008 года.

«На встрече еще раз была подтверждена готовность правительства Грузии и в будущем продолжать активное сотрудничество с МУС и офисом прокурора, чтобы максимально содействовать процессу расследования.

Грузинская сторона надеется, что полноценно будет расследованы этническая чистка грузин, пытки и убийства военнопленных, военные преступления, направленные против грузинского населения и использование Россией «Искандеров» при бомбежке Гори», - говорится в информации пресс-службы.

По их же сообщению, на встрече присутствовала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая отметила, что Гаагский суд проведет в Тбилиси в октябре масштабную международную конференцию; по ее же информации, планируется подписание важного соглашения в сфере обмена заключенных.






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