Премьер-министр Грузии провел встречу с прокурором Гаагского суда

27.09.2018 11:51 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в Нью-Йорке встретился с прокурором Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Фату Бенсуда.



Как сообщают в пресс-службе премьера, на встрече речь шла о вопросах, связанных с расследованием российско-грузинской войны в августе 2008 года.



«На встрече еще раз была подтверждена готовность правительства Грузии и в будущем продолжать активное сотрудничество с МУС и офисом прокурора, чтобы максимально содействовать процессу расследования.



Грузинская сторона надеется, что полноценно будет расследованы этническая чистка грузин, пытки и убийства военнопленных, военные преступления, направленные против грузинского населения и использование Россией «Искандеров» при бомбежке Гори», - говорится в информации пресс-службы.



По их же сообщению, на встрече присутствовала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которая отметила, что Гаагский суд проведет в Тбилиси в октябре масштабную международную конференцию; по ее же информации, планируется подписание важного соглашения в сфере обмена заключенных.















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