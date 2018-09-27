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Порошенко: Россия убивает, разрушает и врет, делает вид, что Украина, как и Грузия, сами напали на себя
27.09.2018 11:55
Россия убивает, разрушает и врет, делает вид, что Украина, как и Грузия, сами напали на себя, - об этом заявил, выступая в среду в сессионном зале Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко, передает Укринформ.
«Москва делает украинских детей сиротами, пытает наших патриотов в своих тюрьмах. Более 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами», - подчеркнул украинский лидер.
Он подчеркнул, что Россия постоянно умножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение – экологическое.
«Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы – не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе», - обратил внимание Порошенко.
По его словам, агрессия РФ является повседневной реальностью для украинцев уже на протяжении четырех лет, что привело к тысячам смертей, разрушения, перемещения и человеческих страданий.
«Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанного на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это, убивает, разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе», - заявил Порошенко.
Как подчеркнул президент, Москва делает вид, что Украина, как и Грузия, сами напали на себя. «Знаем мы, какой следующий сосед России «нападет на себя»? Будет ли мир и дальше пребывать в состоянии «удобного оцепенения», надеясь, что «следующим буду не я»?- подчеркнул Порошенко.
«Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим неоимпериалистическому государству, которое хочет поделить мир заново, - и таким образом мы защищаем Свободный мир», - заявил он.
В связи с этим Порошенко подчеркнул, что ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето. «Это не просто вызов, это наш шанс сделать ООН полезной для всех людей и реализовать таким образом девиз этой сессии Генассамблеи», - подытожил президент Украины.
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