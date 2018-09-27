Оккупация Грузии и Украины является одним из примеров политики незаконной власти - президент Словакии

27.09.2018 11:58 Оккупация Грузии и Украины является одним из примеров политики незаконной власти, — это заявление сделал президент Словакии Андрей Киска в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, международный порядок игнорируется, а количество вооруженных конфликтов растет из года в год.



«Суверенитет и территориальная целостность являются главной составляющей частью стабильности и безопасности как глобально, так и в отдельных регионах, однако оккупация Грузии и Украины, а также дестабилизация во всем регионе — всего лишь один из примеров того, как незаконная власть сменила международный порядок», — заявил президент Словакии.



Киска также уделил внимание случаям использования химического оружия в Сирии и в Великобритании, а именно в Солсбери, что, по словам лидера Словакии, было «шокирующим».



«Химическая атака в Европе, в частности в Солсбери, организаторы которой избегают ответственности, была шокирующей. Мы должны позаботиться о том, чтобы ни одно нападение не осталось безнаказанным. Мы должны твердо продемонстрировать, что наши принципы не могут быть нарушены агрессивной политикой», — заявил словацкий лидер.



Он также говорил о вызовах киберпространстве. По словам Киски, кибернападения и манипуляции в социальных сетях подрывают глобальную безопасность.















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