Посольство США в Грузии сделало заявление в связи с трагической датой захвата Сухуми

27.09.2018 12:04 Посольство США в Грузии распространяет заявление в связи с 25-летней годовщиной захвата Сухуми абхазскими и российскими бандформированиями, которые поддерживались командованием российских вооруженных сил.



«Сегодня мы вспоминаем и чтим людей, которые стали жертвами массового убийства 1993 года в Сухуми.



Сегодня прошло 25 лет с падения Сухуми. В результате этой войны десятки тысяч людей погибли и сотни тысяч стали вынужденно перемещенными лицами внутри страны. 27 сентября мы чтим память погибших и приносим соболезнования их семьям», — отмечается в заявлении посольства США.



В связи с 25-летней годовщиной захвата Сухуми, в честь памяти погибших в войне в Абхазии 27 сентября государственный флаг Грузии приспущен по всей территории страны.















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