Встреча президентов Грузии и Словакии прошла в США

27.09.2018 12:26 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в США встретился со своим словацким коллегой Андреем Киской.



По информации администрации президента Грузии, на встрече стороны говорили об успешных политических отношениях между двумя странами и последующем развитии этих отношений.



По их же информации, одной из главных тем встречи была существующая на оккупированных территориях Грузии обстановка, в частности, в плане безопасности. Стороны обсудили отношения Грузии и России. Была подчеркнута необходимость сохранения этого вопроса в международной повестке дня и повестке дня ЕС.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Словакии за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые касаются статуса вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/«т.н. Южной Осетии» и нарушения прав человека на оккупированных территориях.



Разговор между сторонами коснулся отношений Грузии и ЕС и успешного осуществления соглашения об ассоциации и договора о всеобъемлющем свободном торговом пространстве.



Стороны обсудили и необходимость углубления экономических и торговых отношений между двумя странами; они также говорили и о тех шагах, которые должны быть предприняты для улучшения среды безопасности.















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