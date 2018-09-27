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Встреча президентов Грузии и Словакии прошла в США


27.09.2018   12:26
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках рабочего визита в США встретился со своим словацким коллегой Андреем Киской.

По информации администрации президента Грузии, на встрече стороны говорили об успешных политических отношениях между двумя странами и последующем развитии этих отношений.

По их же информации, одной из главных тем встречи была существующая на оккупированных территориях Грузии обстановка, в частности, в плане безопасности. Стороны обсудили отношения Грузии и России. Была подчеркнута необходимость сохранения этого вопроса в международной повестке дня и повестке дня ЕС.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Словакии за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые касаются статуса вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/«т.н. Южной Осетии» и нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Разговор между сторонами коснулся отношений Грузии и ЕС и успешного осуществления соглашения об ассоциации и договора о всеобъемлющем свободном торговом пространстве.

Стороны обсудили и необходимость углубления экономических и торговых отношений между двумя странами; они также говорили и о тех шагах, которые должны быть предприняты для улучшения среды безопасности.






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