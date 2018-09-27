Президент не помиловал протоиерея Георгия Мамаладзе

27.09.2018 13:12 Президент Георгий Маргвелашвили не помиловал протоиерея Георгия Мамаладзе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель комиссии по вопросам помилования Звиад Коридзе. По его словам, полный консенсус членов комиссии во время рассмотрения вопроса Мамаладзе не состоялся, и соответственно, комиссия не смогла дать президенту положительную рекомендацию.



Звиад Коридзе заявил также, что комиссия не рассматривала вопрос помилования Вано Мерабишвили, поскольку он не обращался с заявлением к комиссии.



Президент Грузии рассмотрел дела 866 лиц. Всего президент помиловал 111 осужденных, 42 из них сегодня же покинет тюремное учреждение. Среди них три женщины и один несовершеннолетний осужденный. Остальным сократили тюремное заключение на разный срок, в том числе четырем женщинам и шести несовершеннолетним.

















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