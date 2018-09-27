Каладзе: Абхазия является одним из красивейших уголков Грузии и будущие поколения должны сделать все, чтобы вернуть Абхазию

27.09.2018 13:25 Мэр столицы Каха Каладзе возложил венок к мемориалу героям, погибшим за территориальную целостность Грузии.



Каха Каладзе отметил, что 25 лет назад осуществилась оккупация одного из красивейших уголков Грузии.



«Сегодня – очень тяжелый день. Можно сказать, что один из тяжелейших в истории Грузии. 25 лет назад в этот день оккупации Абхазии была поставлена кровавая точка. Абхазия является одним из красивейших уголков Грузии и будущие поколения должны сделать все, чтобы вернуть Абхазию, не только как часть нашей единой территории, но и вернуть абхазский народ – наших братьев и сестер. Единство, мир, стабильности, экономическое развитие действительно ничего не сможет изменить. Мы нужны друг другу и должны сделать все, чтобы быть вместе», — заявил Каха Каладзе.















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