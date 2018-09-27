Edison Research: Предположительные сценарии

27.09.2018 13:46 По заказу телекомпании "Рустави 2" международная организация "Edison Research" провела социологическое исследование. Согласно исследованию, 28 октября результаты выборов будущего президента Грузии предположительно не выявятся, и состоится второй тур.



На вопрос: Если во второй тур выйдут Давид Бакрадзе и Саломе Зурабишвили, кого бы Вы поддержали, результаты перераспределились следующим образом:



Давид Бакрадзе-53%

Саломе Зурабишвили -23%

Не знаю/не отвечу- 24%



На вопрос: Если во второй тур выйдут Давид Бакрадзе и Григол Вашадзе, кого бы Вы поддержали? Ответы распределились следующим образом:



Кандидат в президенты Объединенной оппозиции Григол Вашадзе – 37%

Кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе-33%

Не знаю/не отвечу – 30%



На вопрос: Если во второй тур выйдут Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, кого бы Вы поддержали? Ответы перераспределились так:



1. Григол Вашадзе: 50%

2.Саломе Зурабишвили- 24%

3. Не знаю/не отвечу- 26%



Масштабное социологическое исследование по заказу "Рустави 2" провела международная организация Edison Research. На основании прямых интервью с 14 по 23 сентября включительно в целом опросили 3 000 респондентов. Погрешность исследования 2%.















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