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Edison Research: Предположительные сценарии


27.09.2018   13:46
По заказу телекомпании "Рустави 2" международная организация "Edison Research" провела социологическое исследование. Согласно исследованию, 28 октября результаты выборов будущего президента Грузии предположительно не выявятся, и состоится второй тур.

На вопрос: Если во второй тур выйдут Давид Бакрадзе и Саломе Зурабишвили, кого бы Вы поддержали, результаты перераспределились следующим образом:

Давид Бакрадзе-53%
Саломе Зурабишвили -23%
Не знаю/не отвечу- 24%

На вопрос: Если во второй тур выйдут Давид Бакрадзе и Григол Вашадзе, кого бы Вы поддержали? Ответы распределились следующим образом:

Кандидат в президенты Объединенной оппозиции Григол Вашадзе – 37%
Кандидат в президенты "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе-33%
Не знаю/не отвечу – 30%

На вопрос: Если во второй тур выйдут Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, кого бы Вы поддержали? Ответы перераспределились так:

1. Григол Вашадзе: 50%
2.Саломе Зурабишвили- 24%
3. Не знаю/не отвечу- 26%

Масштабное социологическое исследование по заказу "Рустави 2" провела международная организация Edison Research. На основании прямых интервью с 14 по 23 сентября включительно в целом опросили 3 000 респондентов. Погрешность исследования 2%.






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