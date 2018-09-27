Цулукиани: Очень важно, когда глава правительства встречается с прокурором Гаагского суда

27.09.2018 13:58 Очень важно, когда глава правительства встречается с прокурором Международного уголовного суда, потому что наше сотрудничество с Международным уголовным судом является решающим, — такую оценку дала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани встрече Мамуки Бахтадзе с Фату Бенсуда.



По словам Цулукиани, сотрудничество с Международным уголовным судом является решающим для того, чтобы Суд собрал доказательства в процессе расследования.



«Важно, что бы с грузинской стороны ещё раз было подтверждено то, что является главным и жизненно важным, что в ходе этого расследования мы ищем доказательства тех преступлений, которые касаются пыток и убийств наших военнопленных, этнической чистки грузин. Также, бомбардировки Гори 12 августа, когда Россия использовала «Искандер». Без сотрудничества по этим вопросам не будет прогресса. На встрече вновь были отмечены эти приоритеты; было сказано, что в октябре Грузия проведет наиважнейшую международную конференцию; было сказано и то, мы перевернем новую страницу в области сотрудничества и после переговоров подпишем соглашение об обмене заключенными», — сказала Тея Цулукиани.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился в Нью-Йорке с прокурором Международного уголовного суда Гааги Фату Бенсуда. Стороны обсудили вопросы, связанные с расследованием по августовской российско-грузинской войне 2008 года.

















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