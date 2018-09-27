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Коридзе: Дело Вано Мерабишвили не рассматривалось, так как он не писал заявления о помиловании


27.09.2018   14:24
Комиссия по помилованию обсудила и вопрос помилования отца Георгия Мамаладзе, однако не смогла прийти к единодушному решению, сообщил председатель Комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его словам, Комиссия обсуждала дело Мамаладзе в особом порядке, так как он пока не отбыл половины срока приговора, что предусмотрено процедурой помилования.

«При рассмотрении дела Георгия Мамаладзе члены Комиссии не смогли прийти к полному консенсусу, и соответственно, Комиссия не смогла дать президенту положительную рекомендацию. Президент учел эту позицию Комиссии», — сказал Звиад Коридзе.

Что касается Вано Мерабишвили, то по информации председателя Комиссии, дело Вано Мерабишвили не рассматривалось, так как он не писал заявления о помиловании, что является основанием для начала процедуры помилования.

Сегодня президент Грузии помиловал 111 осужденных. 42 заключенных покинут пенитенциарные учреждения сегодня же. Ещё 69 осужденным были сокращены сроки заключения. Всего Комиссия рассмотрела дела 866 осужденных.






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