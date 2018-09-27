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Субари: Я уверен, что настанет день, когда мы и абхазы будем праздновать жизнь в большой и успешной стране
27.09.2018 14:27
27 сентября – самый болезненный день в нашей новейшей истории, и не только нашей, то же самое и для абхазов – об этом заявил руководитель Служба регионального развития администрации правительства Грузии.
«Я помню как сегодня, 25 лет назад, когда мы покинули Сухуми и в течение всего дня я даже не осознал, что произошло. Когда осевши в лагере, мы увидели залитое огнем небо Сухуми, я понял, что произошло что-то такое, вернуть которое будет очень тяжело. Я уверен, что настанет день, когда мы и абхазы будем праздновать жизнь в большой и успешной стране, для этого делается все», — заявил Созар Субари.
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