41% опрошенных не проголосует за Саломе Зурабишвили- исследование Edison Research

27.09.2018 14:33 По заказу "Рустави 2" международная организация "Edison Research" провела социологическое исследование. Согласно исследованию, результаты выборов будущего президента Грузии предположительно не выявятся 28 октября, и состоится второй тур.



В результате масштабного социологического опроса выясняется, что за Саломе Зурабишвили не проголосует 41%.



А также выяснилось, что 29% не поддержит кандидата в президенты "Шишки" Зураба Джапаридзе, 16% кандидата "Лейбористской партии" Шалву Нателашвили, 13% кандидата объединенной оппозиции Григола Вашадзе, 11% кандидата в президенты "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе, а также 11% не проголосует за кандидата в президенты "Движение за строительство" Давида Усупашвили.



Масштабное социологическое исследование по заказу "Рустави 2" провела международная организация Edison Research. С 14 по 23 сентября включительно на основании прямых интервью в целом опросили 3 000 респондентов. Погрешность исследования 2%.















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