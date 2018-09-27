Мэр Чиатуры покинул должность

27.09.2018 14:41 Мэр Чиатуры Паата Надирадзе покинул свою должность. Информацию об отставке подтвердили в мэрии Чиатуры. Согласно распространенной информации, причиной ухода мэра с должности послужило противостояние с чиатурским мажоритарием Сулханом Махатадзе.



Паата Надирадзе стал мэром Чиатуры после выборов местного самоуправления 2017 года. До этого он занимал должность первого вице-губернатора Имеретии.

















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