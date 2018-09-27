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Мэр Чиатуры покинул должность
27.09.2018 14:41
Мэр Чиатуры Паата Надирадзе покинул свою должность. Информацию об отставке подтвердили в мэрии Чиатуры. Согласно распространенной информации, причиной ухода мэра с должности послужило противостояние с чиатурским мажоритарием Сулханом Махатадзе.
Паата Надирадзе стал мэром Чиатуры после выборов местного самоуправления 2017 года. До этого он занимал должность первого вице-губернатора Имеретии.
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