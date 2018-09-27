"Грузинскую мечту" покидают члены партии

27.09.2018 15:07 На отставку мэра муниципалитета Чиатуры Пааты Надирадзе и других должностных лиц мэрии отозвалась Инна Асанидзе, бывший заместитель председателя городского собрания района, которая ушла с должности несколько месяцев назад, и уехала в эмиграцию. Сегодня Инна Асанидзе покинула партию.



"В жизни у меня было много болевого момента, но не было так трудно выразить эмоцию. Сложно, и затрудняюсь донести до вас то, что хочу сказать, верные мои чиатурцы, друзья, избиратели… В конце концов мои единомышленники… Эмоции душат, и слезы мешают написать что-либо, донести до вас то, о чем болит сердце, что печалит, и разделить вам ту тоску, которая началась 13 июня 2018 года… Дата, поставившая с ног на голову мои планы, связанные с Чиатурой и лучшим будущим жителей Чиатуры…Существуют добрые и злые сказки, но я не знала, что существуют абсурдные сказки, и никогда бы не подумала, что наряду с моими соратниками и я стану главным героем этого выдуманного абсурда. Всем известно, что произошло в Чиатуре. Во время этой позорной истерии (!!!) я была в отпуске (должна была вернуться на работу 2 августа). Именно со 2 августа я написала заявление об уходе с работы. Был также момент давления, исполняющий обязанности губернатора Гия Далакишвили грубо принуждал меня покинуть должность, но мой уход с работы ни в коем случае не должен был касаться отказа от мандата. Это считалось бы большим стыдом для партии, поскольку участки, мажоритарным депутатом которых стала я, впервые за 6 лет выиграла "мечта" с моей помощью. Именно за мое обещание и совесть получила партия голоса на этих участках. Сегодня, когда мои друзья решили покинуть должности, я тоже покидаю партийный мандат. Я приношу извинения моим верным избирателям за это. Именно потому у меня болит сердце, задевает именно то, что пришлось на полпути покинуть своих избирателей, но поверьте, это зависело не от меня, кого интересует в верхних эшелонах мое и мнение моих избирателей?... Но мне необходимо время. Время, которое даст мне силу, энергию, и целенаправленность вновь заботится о вас. Обещаю, и я выполню свое слово, мои дорогие. Я еще не раз напомню вам о себе разными благотворительными акциями" – пишет Инна Асанидзе в социальной сети.



Напомним, Инна Асанидзе занимала должность первого заместителя председателя городского собрания муниципалитета Чиатуры. По словам Асанидзе, после известного скандала в Чиатуре, который наряду с мэром был связан и с ней, высокопоставленные чиновники "мечты" вынуждали ее покинуть должность. После того, как Инна Асанидзе ушла в отставку, заместителем председателя городского муниципалитета Чиатуры избрали еще одного протеже и односельчанина сестры Бидзины Иванишвили, Магули Иванишвили, Гиви Кикнадзе.















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