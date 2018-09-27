Илья II: Прошло 25 лет с падения Сухуми, за падением следует возвышение

27.09.2018 15:21 Сегодня мы говорим, что прошло 25 лет с падения Сухуми, за падением следует возвышение, — об этом Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II сказал после литургии в кафедральном соборе Святой Троицы.



«Так что только Богу известно, кто пал, мы же знаем, что Божья милость с нами», — добавил Илия II.



После завершения службы Илия II отслужил панихиду в связи с днем падения Абхазии.



27 сентября Православная церковь отмечает день Воздвижения Креста. В то же время, сегодня исполнилось 25 лет со дня падения Сухуми.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

