|
|
Илья II: Прошло 25 лет с падения Сухуми, за падением следует возвышение
27.09.2018 15:21
Сегодня мы говорим, что прошло 25 лет с падения Сухуми, за падением следует возвышение, — об этом Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II сказал после литургии в кафедральном соборе Святой Троицы.
«Так что только Богу известно, кто пал, мы же знаем, что Божья милость с нами», — добавил Илия II.
После завершения службы Илия II отслужил панихиду в связи с днем падения Абхазии.
27 сентября Православная церковь отмечает день Воздвижения Креста. В то же время, сегодня исполнилось 25 лет со дня падения Сухуми.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна