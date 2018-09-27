Грузия и Таиланд обсуждают возможность принятия безвизового режима

27.09.2018 17:21 Между Таиландом и Грузией подписан режим безвизового сообщения для лиц со служебными и дипломатическими паспортами. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



В рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН документ подписали заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили и заместитель министра иностранных дел Таиланда Вирасакди Футракул.



Стороны отметили, что подписание документа создает хорошую основу для введения режима безвизового сообщения для граждан Грузии и Таиланда.















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