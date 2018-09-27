Глава Автомобильной федерации Грузии объяснил преимущества белого цвета для такси

27.09.2018 17:57 Президент автомобильной федерации Грузии, депутат Сакребуло (горсовета) Тбилиси Шалва Огбаидзе заявил, что автомобили белого цвета считаются самыми безопасными.



Выступая сегодня на пресс-конференции, посвященной инициированной мэрией реформой лицензирования такси, Огбаидзе поддержал решение городских властей о необходимости перекрасить все такси в белый цвет. Соответствующая регуляция должна вступить в силу с 1 октября 2019 года. До этого, уже с 1 октября 2018 года, все таксисты должны оформить лицензию.



«Цвет автомобиля имеет огромное значение для безопасности. Выяснилось, что в глобальной статистике существует прямая связь между цветом и количеством аварий. Автомобили белого и желтого цвета легче заметить, поэтому эти цвета считаются наиболее безопасными», — сказал Огбаидзе.



По его словам, белый цвет в этом случае проигрывает желтому только потому, что не так хорошо заметен в тумане.



«Вы знаете, что в Тбилиси нет тумана. В остальном, белый — действительно благородный цвет. Тем более, что у нас жаркое лето. Белый цвет характеризуется отражательными способностями, белый автомобиль нагревается не так сильно, как темный. Если мы хорошо поищем информацию по цветам, то обнаружим, что белый один из, если не единственный, лидер среди безопасных цветов. Кроме того, за белым цветом легче ухаживать, такая поверхность хорошо скрывает небольшие царапины», — пояснил Огбаидзе.



Кроме того, по словам Огбаидзе, автомобили не обязательно красить – можно сделать их белыми с помощью специальной пленки.



«Большинство такси и так белого цвета. Зачем красить? Вы знаете, что существует ламинирование, наклейка пленки. Это такая деталь, что даже не стоит заострять внимание. Главное, что у наших такси будет место, где они смогут разместить рекламу. Такая реклама — прибыльное дело, и вырученная сумма будет полностью принадлежать водителям», — подчеркнул он.



По данным мэрии, на данном этапе таксисты оформили более 6 тысяч лицензий. Стоимость разрешения на извоз пассажиров в течение 1 года при наличии автомобиля с двигателем внутреннего сгорания составляет 100 лари (около 35 долларов), при наличии гибридной машины — 50 лари (около 20 долларов), а владельцам электромобилей разрешение выдается бесплатно.















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