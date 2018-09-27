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Мэрия Тбилиси предложит таксистам с лицензией бесплатную парковку
27.09.2018 17:59
Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о льготах, которые таксисты получат во время инициированной мэрией реформы.
Как уже сообщалось, согласно планам мэрии, с 1 октября 2018 года вводится обязательное лицензирование таксистов. А уже через год, с 1 октября 2019 года, все такси в Тбилиси должны быть перекрашены в один цвет – белый.
По словам Каладзе, лицензированные таксисты получат возможность бесплатно пользоваться специально выделенными в городе местами для парковки.
Кроме того, лицензированные водители также будут освобождены от уплаты подоходного налога. В качестве дополнительного дохода на автомобилях такси можно будет размещать рекламу.
Каладзе уверен, что из-за необходимости перекрашивания машин количество такси в Тбилиси не сократится, а также обещал в ближайшее время представить «интересный план», касающийся процесса перекрашивания автомобилей.
По данным мэрии, на данном этапе таксисты оформили более 6 тысяч лицензий. Стоимость разрешения на извоз пассажиров в течение 1 года при наличии автомобиля с двигателем внутреннего сгорания составляет 100 лари (около 35 долларов), при наличии гибридной машины — 50 лари (около 20 долларов), а владельцам электромобилей разрешение выдается бесплатно.
По мнению ряда экспертов, необходимость перекрасить автомобиль приведет к сокращению количества такси и подорожанию цен на эти услуги. С 2004 года до последнего времени деятельность такси в Грузии никак не регулировалась, таксисты также не платили никаких налогов за свою деятельность.
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