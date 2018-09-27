Нателашвили: я провозглашу Сухуми столицей Грузии

27.09.2018 18:32 «Как только я стану президентом, город Сухуми будет провозглашен столицей Грузии», – заявил кандидат на пост главы государства, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. Слова политика прозвучали в 25-ю годовщину падения Сухуми – 27 сентября 1993 года в ходе вооруженного конфликта в Абхазии грузинские подразделения оставили город.



По словам Нателашвили, объявив Сухуми столицей Грузии, он обеспечит «конституционное постоянство территориальной целостности» страны. «В случае готовности, я незамедлительно начну переговоры с Москвой по вопросу восстановления территориальной целостности, и эту боль Грузии сделаю большу всего мирового сообщества», – добавил лидер лейбористов.



Отметим, что для Шалвы Нателашвили президентские выборы 28 октября 2018 году будут уже третьими по счету. Оппозиционный политик участвовал в президентских гонках 2008 и 2013 годов. В первый раз он набрал 6,49% голосов, во второй – 2,88%.

















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