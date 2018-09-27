Цихелашвили: Российская пропаганда, особенно в регионах компактного проживания этнических меньшинств, ведется постоянно

27.09.2018 18:45 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили вместе с главой Союзнического офиса НАТО Розарией Пуглис и директором Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе открыла образовательно-познавательный семинар "НАТО-выбор за мирное и стабильное развитие".



В аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства сообщили "Интерпрессньюс", что на семинаре, на котором присутствовали педагоги, представители этнического меньшинства, проживающие в Ниноцминда и Ахалкалаки, заострили внимание на значительный вклад педагогов в распространении информации в регионе о НАТО, а также процессе евроатлантической интеграции Грузии.



Государственный министр говорила о значении таких встреч, и отметила, что преподаватели исполняют важнейшую роль в формировании будущего поколения.



В то же время, поставленный ими каждый вопрос в связи с тем, что значит евроатлантическое стремление Грузии, и какую пользу принесет это каждому гражданину, является важным.



"Тем более на фоне, когда постоянно идет российская пропаганда в особенности в регионах компактного проживания этнических меньшинств, и ненадлежащее владение государственным языком, к сожалению, все еще является одним из препятствующих факторов того, чтобы у них был полный доступ к информации. Естественно, такие встречи для нас являются возможностью, чтобы развеять мифы и стереотипы, и поставлять им объективную информацию"- заявила государственный министр.



В течение двух дней преподаватели встретятся с представителями правительственных структур, дипломатического корпуса, и экспертами. Получат информацию об отношениях НАТО-Грузии, участии вооруженных сил Грузии в миротворческих миссиях, и опыте стран-членов НАТО.



Проект уже шестой год проводится усилиями "Информационного центра о НАТО и Евросоюзе", и по поддержке Союзнического офиса НАТО в Грузии. В его рамках были переподготовлены почти 650 педагогов из разных регионов Грузии.















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