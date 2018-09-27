Владелец «Омега Группы» утверждает, что власть хотела прибрать 75% доли в компании

27.09.2018 19:11 Владелец компании "Омега группа" Заза Окуашвили утверждает, что власть задумала уничтожить его бизнес после того, как он отказался платить власти взятку в большом размере. Окуашвили заявил об этом в эфире телекомпании "Иберия", в ходе телефонного включения из Лондона в передаче "Свободное пространство".



Напомним, что Окуашвили подал иск в Лондонский суд на фигурантов скандальных записей, опубликованных телекомпанией "Рустави 2". В них фигурируют высокопоставленные чиновники власти Грузии. В записях речь идет о перераспределении рынка табачных изделий, а также отмечается, что 2,5 тетри с каждой коробки сигарет идет в фонд партии "Грузинская мечта". В записях также не раз называется имя грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, который, по утверждению собеседников, является заинтересованным лицом в этом деле.



Заза Окуашвили не исключил, что в Лондонский суде может быть вызван и министр внутренних дел Георгий Гахария, фамилия которого вчера впервые прозвучала в деле телекомпании "Иберия".



"Председателя парламента нет в том списке, кому придется отвечать в суде Англии. Он отстал от событий, или же не знает истории. Я не передал 75% их партии, я говорю о партии "мечта", поэтому сегодня они получили все 100%, забрали его. Не дают работать 1500 рабочим. Проблема именно в том, что я не дал им взятку. Я боролся с вымогательством, если бы он ознакомился с этим, наверное, не говорил бы так. Его разговор, и выражение агрессии, получается, неаргументированный"- заявил Заза Окуашвили.



Следует отметить, что скандал вокруг "Омега групп" разразился после того, как власти арестовали счета и имущество компании, так как компания задолжала государству 51 миллион лари налогов и начисленных пени. В результате этого была затруднена деятельность телекомпании "Иберия", которая находится во владении "Омега Группы". Владельцы компании и представители телекомпании утверждают, что власть пытается таким образом "заткнуть рот" неугодному телеканалу.

















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