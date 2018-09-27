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В Сенате США приняли резолюцию по голодомору в Украине
27.09.2018 20:01
Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию в связи с голодомором в Украине. События 85-летней давности в Украине оцениваются как геноцид. Об этом заявил сенатор от штата Огайо. По словам Роба Портмана, в 1932-1933 годах Сталин преднамеренно уничтожил большую часть украинского общества.
Он отметил, что в 2015 году в Вашингтоне открылся мемориал в честь жертв голодомора.
«Мы никогда не должны забывать зверские преступления, совершенные Советским Союзом в отношении украинского народа. К этому моменту Украина защищает свой суверенитет и независимость от российской агрессии», — заявил американский сенатор.
Документ, подготовленный в связи с 85-ой годовщиной голодомора, оценивает события в Украине как геноцид и выступает с инициативой ознакомить мир с этим событием. В резолюции отмечается, что тоталитарный режим Советского Союза учинил преднамеренный голод в Украине в 1932-1933 годах, чтобы сломить сопротивление народа коммунистической оккупации в стране.
Проект, который поддерживают представители демократы и республиканцы в Палате представителей США, был представлен в комитете по международным отношениям Сената США в марте.
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